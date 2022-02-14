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Представители ЛДНР описали возможные сценарии наступления ВСУ на Донбасс

Ближнее зарубежье
Представители ЛДНР описали возможные сценарии наступления ВСУ на Донбасс

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наступление в Донбассе, то основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и в направлении Дебальцево, что отрежет самопровозглашенные Луганскую и Донецкую Народные Республики друг от друга. Об этом в беседе с «Известиями» заявили представители ЛНР и ДНР.

При этом официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко не исключил возможных провокаций со стороны Киева в ближайшее время. Согласно агентурным данным ЛНР, на одном из украинских промышленных объектов с опасными производствами может быть организован постановочный теракт с гибелью людей, вина за который будет возложена на ополченцев Донбасса.

В свою очередь заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что украинские войска скапливаются на трех направлениях — донецком, горловском и южном. Ждать ли предполагаемого наступления на одном из них или на всех сразу — сказать сложно, но на данный момент обстановка в регионе спокойная, подчеркнул он.

В Донбассе описали возможный сценарий наступления ВСУ
Федеральное агентство новостей  / Андрей Тюнников

Накануне ветеран милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие Донбасса ожидают провокации 22 февраля, из-за чего в регионе активно проводится усиленная подготовка.

«Все мы прекрасно знаем, откуда дует ветер по нагнетанию ситуации, и вот здесь западные пропагандисты могут увязать эту дату с 08.08.2008 — начало вооруженного конфликта в Южной Осетии», — выразил мнение он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе и во время Олимпийских игр в Пекине. При этом американский лидер Джо Байден называл точную дату — 16 февраля. По его мнению, непосредственно наступлению будет предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки», передает Politico.

Однако российские власти неоднократно опровергали эти обвинения и заверяли, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещает войска в пределах своей территории и исходя из соображений собственной безопасности. В частности, глава МИД Сергей Лавров предположил, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины призвана помочь Киеву саботировать Минские соглашения по Донбассу.

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