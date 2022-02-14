Эксперт по этикету оценила странное рукопожатие Зеленского и Шольца

Приветственное рукопожатие канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского поставило в тупик эксперта по деловому этикету Татьяну Баранову.

Шольц 14 февраля прилетел в Киев. Президент Украины при встрече взял руку немецкого гостя за пальцы.

«За кончики пальцев в деловом мире, как и в политике, трясти руку своего собеседника — очень странное решение, так обычно не происходит. Могу предположить, что это просто неловкая ситуация, так не было запланировано. Вряд ли это какое-то сознательное нарушение протокола, правил делового этикета и так далее. И чтобы не привлекать внимание к этой ситуации, оба решили оставить все как есть и поприветствовали друг друга», — предположила Татьяна Баранова в комментарии РИА Новости.

Она также обратила внимание, что такое рукопожатие обычно характерно для королевы Елизаветы II, которая специально подает руку таким образом, что визави может только подержать ее за пальцы.

Олаф Шольц в понедельник проводит переговоры с украинским лидером. Во вторник, 15 февраля, у него запланирован визит в Москву и встреча с президентом Владимиром Путиным.