Обнадежил Путина и весь мир: Лавров оценил шансы договориться с Западом по гарантиям безопасности

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос о шансах договориться с Западом по гарантиям безопасности.

Лавров встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи глава государства поинтересовался у министра, есть ли у России шансы договориться с западными партнерами по ключевым вопросам или они хотят втянуть Москву в бесконечные переговоры.

«Шансы есть всегда», — обнадежил Лавров Путина и весь мир.

Ранее Лавров доложил российскому президенту об ответах США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По словам дипломата, Россия проанализировала все сообщения и свела их в единый документ, который занимает десять страниц.