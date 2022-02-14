Гендиректор СОК Петербурга Гутников назвал скандал вокруг Валиевой спортивной войной

Генеральный директор Специального олимпийского комитета Петербурга и президент городской Спортивной федерации спорта инвалидов Сергей Гутников прокомментировал скандал с участием Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Комментируя скандал вокруг сомнительной допинг-пробы российской спортсменки, Гутников сказал, что остался доволен решением Спортивного арбитражного суда, который допустил Валиеву до участия в турнире.

Однако он подчеркнул, что сам факт с обнаружением запрещенных веществ в крови 15-летней фигуристки может означать начало спортивной войны против России.

«Это очень серьезная война, потому что существует очень четкий регламент, поэтому это спровоцировано и организовано. Я думаю, что это не лаборатория соорудила такую ситуацию, а кто-то свыше, где позволили ей сделать все возможное, чтобы создать такую обстановку», — пояснил Сергей Гутников в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Напомним, после победы российских спортсменов в турнире по фигурному катанию стало известно о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой, после чего спортсменку хотели отстранить от участия в одиночных соревнованиях. Но CAS отклонил все апелляции по этому делу, заявив, что фигуристка имеет статус защищенной персоны (поскольку не достигла 16-летнего возраста), и ей поздно сообщили о результатах пробы, которая была взята еще в декабре прошлого года.