Украина может лишиться поддержки западных стран, если не сбавит тон и не перестанет выдвигать им все новые требования.

Такое мнение в беседе с изданием iReactor высказал политолог Алексей Мухин, который убежден в том, что Киев сильно перегибает с истерическими заявлениями и требованиями, и может в конце концов столкнуться с неприятными последствиями.

«Шанс того, что западные союзники отвернутся от Украины, есть, так как дискурс Киева токсичен. Чем больше они будут настаивать на собственной исключительности и удовлетворении своих хотелок за счет ущерба экономике других стран, тем больше будет раздражения на этот счет», — считает эксперт.

Завышенные требования Киева и его агрессивная политика могут обернуться негативным для Украины сценарием. Запад устал от постоянных претензий Украины, и, если она не сбавит тон и не снизит количество выдвигаемых условий, она может очень скоро остаться без союзников.

«Европа уже тяготится украинскими претензиями, и в конце концов количество перерастет в качество, и Украину призовут к порядку», — заключил Мухин.

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Напомним, ранее депутат бундестага Штеффан Котре, комментируя позицию Киева, заявил, что постоянные требования Украины, чтобы Германия предоставила ей вооружения и запретила «Северный поток – 2», становятся все истеричнее.