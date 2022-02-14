Лидер КПРФ Зюганов назвал поднявшуюся температуру причиной госпитализации

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о причине, из-за которой он решил пройти профилактическое лечение в больнице.

По словам политика, у него повысилась температура, однако сейчас он чувствует себя нормально. На выходных температура уже не поднималась.

«Два дня назад поднялась температура, я решил профилактироваться [лечь в больницу]», — подчеркнул Зюганов в беседе с РБК.

Давление сейчас также находится в пределах нормы, а анализы в целом хорошие. Однако лидер фракции не стал прямо отвечать на вопрос, какие результаты теста на коронавирус он получил — положительные или отрицательные.

Геннадий Зюганов лег в больницу 11 февраля, сообщил ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. Политик чувствует себя нормально и пробудет под наблюдением медиков от трех до пяти дней.