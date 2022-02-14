ЛДПР намерена судиться со СМИ из-за дезинформации о состоянии Жириновского

Юристы фракции ЛДПР собирают ложные материалы средств массовой информации о состоянии лидера партии Владимира Жириновского.

Отмечается, что ЛДПР намерена судиться со СМИ из-за недостоверных публикаций о состоянии российского политика. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Кроме того, ЛДПР прекратит сотрудничество с интернет-изданиями, которе распространяли ложные сведения о самочувствии Жириновского. По словам представителей партии, политик идет на поправку и общается с помощниками.

Владимир Жириновский был госпитализирован в московскую ЦКБ 2 февраля с подтвержденным коронавирусом. Сейчас он находится под постоянным наблюдением медиков.