Представители ЛДПР заявили о стабильном состоянии госпитализированного Жириновского

Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусной инфекцией лидера ЛДПР Владимира Жириновского прокомментировали в пресс-службе партии.

Состояние здоровья лидера ЛДПР в настоящее время оценивается как стабильное. Об этом рассказали представители партии. В пресс-службе добавили, что Владимир Жириновский идет на поправку и уже общается со своими помощниками.

«Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — отметили в пресс-службе.

Политик был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля. После проведения теста у него диагностировали коронавирусную инфекцию. При этом сейчас самочувствие политика нормальное, также отметили в Министерстве здравоохранения России.