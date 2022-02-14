Политолог Кедми заявил, что ждет от Путина «предпоследний шаг» в сторону США и НАТО

Глава российского государства Владимир Путин должен сделать «предпоследний шаг» в сторону Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал израильский политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, Путин впустую «потратил» пять часов на разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Кедми отметил, что во время этого диалога российский лидер понял лишь одно — у коллективного Запада нет желания понять Москву. Об этом пишет ИА SM-News.

«На этот шаг Россия будет требовать быстрого реагирования. Время пошло. Оно идет с декабря. Если кто-то этого не понял, пытался играть и переиграть, отвлечь внимание, на какие-то разговоры с Киевом и (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, это ни на что не влияет», — раскрыл он «предпоследний шаг» Путина, который поставит Запад в безвыходное положение.

Ранее телеканал «360» сообщал о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.