Матрона Московская оставила после себя предсказание для верующих о третьей мировой войне

Провидица Матрона Московская оставила после себя предсказание о том, как определенная категория людей может пережить третью мировую войну.

Ясновидящая говорила о третьей мировой войне как «злой силе», которая обязательно повлияет на каждого человека, даже если не материализуется. Одно из пророчеств Матроны Московской о последствиях разрушительных действий всколыхнуло соцсети.

По ее словам, третью мировую войну «переживет лишь одна категория людей». Судя по всему, провидица имела ввиду верующих. На это указывает тот факт, что в прижизненных откровениях Матрона Московская призывала человечество вернуться к богу.

«Отвергать Бога – большое заблуждение. Из-за этого нечистая сила находится рядом с каждым», — говорила она.

Также ясновидящая рекомендовала не поддаваться некому «гипнозу», витающему в воздухе. Она утверждала, что от этого спасутся лишь те, кто находится в поиске веры, либо уже пришел к ней.

Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых в Русской православной церкви. Наибольшей популярностью пользуются ее прогнозы об отношениях России и Украины.

В частности, ясновидящая предсказывала, что Россия выдержит все внешние и внутренние испытания. Согласно ее пророчеству, Москву и Киев ожидает плавное сближение.