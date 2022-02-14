«Ослабьте петлю на шее Украины». Почему президент ФРГ Штайнмайер ополчился на Россию

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, которого накануне переизбрали на второй срок, сменил милость на гнев по отношению к России. В своей инаугурационной речи политик, в прошлом не раз выступавший за развитие сотрудничества между двумя странами, возложил ответственность за создание военной угрозы в Восточной Европе на Москву.

Свою позицию Штайнмайер объяснил довольно прозаично — хотя глава государства и обязан быть внепартийным, он не может оставаться нейтральным, «когда речь заходит о демократии». По его словам, Берлин, Вашингтон и Париж посылают «единый сигнал»: они не ищут конфронтации с внешним миром, а лишь хотят «мирного соседства и взаимного уважения». Но, видимо, не находят.

«Мы стоим перед угрозой военного конфликта, войны в Восточной Европе. И ответственность за это несет Россия. Наращивание войск Россией не может быть понято неправильно. Это угроза Украине, и никак иначе. Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины! И ищите с нами путь к сохранению мира в Европе!» — призвал президент ФРГ.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Штайнмайер указал, что украинцы имеют право на жизнь «без страха и угроз», поэтому любая страна, которая попытается «уничтожить» эту возможность, натолкнется на «решительный ответ». Также он напомнил о принципах ОБСЕ, которым в текущем году исполняется 50 лет, и призвал к «обновлению этого бесценного наследства».

Головокружение от успехов

Что же вдохновило немецкого политика на столь пламенную речь в адрес России, сказать сложно. Возможно, все дело в его «триумфальной» победе на выборах, которую ему удалось одержать над своими конкурентами всего лишь за один тур. Кандидатуру Штайнмайера поддержало большинство членов Федерального собрания — 1045 из 1472. Этот орган созывается один раз в пять лет специально для избрания нового главы государства.

Но справедливости ради стоит отметить, что к текущей кампании президенту удалось подойти со внушительной «группой поддержки» — еще в мае прошлого года за его выдвижение на новый срок выступили социал-демократы, Свободная демократическая партия Германии (СвДП), «Зеленые» и союз ХДС/ХСС.

pixabay.com /

До последнего у Штайнмайера не было соперников, однако ближе к избирательной гонке объявились неожиданные кандидаты — беспартийный доктор медицины из Майнца Герхард Траберт, помогающий бездомным и беженцам, эксцентричный экономист и публицист Макс Отте, который вот уже 30 лет состоит в ХДС, однако внезапно решил баллотироваться от «Альтернативы для Германии», и 41-летняя астрофизик Штефани Гебауэр (кандидат от «Свободных избирателей»).

Ближе всех к Штайнмайеру удалось подобраться профессору Отте, который за свои мрачные прогнозы в экономических статьях получил прозвище «предвестника краха», — у него 140 голосов. Далее расположились Траберт и Гебауэр, заручившиеся поддержкой 96 и 58 выборщиков соответственно.

После оглашения результатов Штайнмайер выступил с той самой речью о демократии, которая, в том числе, была посвящена отношениям Запада с Россией. На церемонию политик пришел вместе со своей женой и единомышленницей Эльке Бюденбендер. Его торжественный спич делегаты встретили оглушительными аплодисментами.

wikipedia.org / Siebbi / CC BY 3.0

Но, пожалуй, главным событием этого дня стало вовсе не переизбрание президента Германии, а появление на политической авансцене Ангелы Меркель — первое после ее ухода с поста канцлера страны. Ее делегировали в ряд выборщиков христианские демократы земли Мекленбург — Передняя Померания. На мероприятии фрау Меркель успела пообщаться с действующим главой кабмина Олафом Шольцем, а также со своим несостоявшимся преемником Армином Лашетом.

Что до Штайнмайера, то к нему экс-канцлерин всегда относилась с особым уважением. Ведь социал-демократ дважды возглавлял МИД ФРГ и оба раза в ее кабинете — в 2005-2009 и 2013-2017 годах. В 2009-м он проиграл Меркель борьбу за кресло главы правительства, но никакой неприязни между ними не возникло.

Более того, перед президентскими выборами 2017-го фрау Меркель однозначно поддержала кандидатуру Штайнмайера, назвав такое решение «здравым». Из уважения к его фигуре партийный блок ХДС/ХСС даже не стал выставлять собственного кандидата на пост президента. Как результат — за него продолжают голосовать и теперь, даже без канцлерин.

bundeskanzlerin.de / Официальный сайт канцлера ФРГ

О чем забыл Штайнмайер?

Так или иначе, после выборов перед новоизбранным президентом стоит непростое решение: приехать с визитом в Москву, как он это сделал после кампании 2017 года, или нет. Пять лет назад он, к слову, говорил о «негативной спирали» во взаимоотношениях России и Евросоюза и выражал надежду, что встреча с президентом РФ даст возможность понять, «есть ли перспективы восстановления утраченного доверия» между Москвой и Берлином.

Получить ответ на этот вопрос он попытался не только в Кремле, но и на встрече с последним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, а также в Концертном зале имени Чайковского и московском Кафедральном соборе святых Петра и Павла.

Состоится ли визит в Россию на этот раз и будет ли он столь же насыщенным, покажет время. По мнению генерального директора Бюро политической экспертизы Петра Федосова, сейчас у Штайнмайера нет никакой необходимости совершать посреднические встречи с российскими властями — тем более, что 15 февраля в Москву прилетит канцлер ФРГ Шольц.

Global Look Press / Clemens Bilan / Pool

«Достаточно того, что приезжает федеральный канцлер. Не очень понятно, какая у Штайнмайера может быть мотивация. И потом, в ближайшие дни мы увидим своим глазами, правы ли американцы, заявляя о том, что вот-вот начнется что-то нехорошее или не правы», — сыронизировал эксперт в беседе с «Политикой Сегодня», имея в виду мнимое вторжение России на Украину.

Комментируя высказывание Штайнмайера об угрозе со стороны Москвы, Федосов подчеркнул, что в его словах нет ничего удивительного — несмотря на свой беспартийный статус, президент придерживается линии Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Я смотрел эту церемонию и слушал его выступление на немецком телевидении. Он произнес [о России] одну фразу, но очень четкую и ясную. Это говорит о том, что он смотрит сейчас на то, что происходит в украинском конфликте примерно так же, как федеральное правительство и большинство Европы», — объяснил собеседник издания.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В свою очередь обозреватель Агентства Sputnik Polska Леонид Свиридов убежден, что ответственность за происходящие вокруг Киева события несет вовсе не Россия, а Германия, Польша и Франция, которые 21 февраля 2014 года подписали в Киеве «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине». На следующий день в стране произошел госпереворот.

«Под этим документом стоят подписи главы МИД ФРГ Штайнмайера, главы МИД Польши Радека Сикорского, а французский министр Лоран Фабиус быстро сдриснул из Киева, поэтому от Франции подписал другой чиновник. Представитель России Владимир Лукин не подписал это Соглашение. Забыл немец, что подпись его там стоит!? А мы напомним! А потому — ответственность несет лично нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Лично», — написал Свиридов в Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков раскрыл, что на грядущих переговорах Владимира Путина и Олафа Шольца внимание будет акцентировано на ситуации вокруг Украины, гарантиях безопасности и «Северном потоке — 2». За день до этого немецкий канцлер планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.