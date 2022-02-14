Почти 30 НКО бесплатно разместят социальную рекламу в Яндексе, VK и Rambler&Co

Институт развития интернета (ИРИ) выбрал финалистов конкурса на бесплатное размещение рекламы некоммерческих организаций. Рекламу на ресурсах Яндекса, VK и Rambler&Co разместят 32 социальных проекта, отметили в пресс-службе АНО «ИРИ».

Финалистами стали проекты фондов «Подарок Ангелу», «Бумажная птица», «Вера», «Второе дыхание», а также «Солнечный город», ОРБИ и других. Социальная реклама 29 организаций будет размещена бесплатно. Отмечается, что второй конкурс на бесплатное размещение рекламы запланирован на апрель-май 2022 года, сообщается на сайте АНО «ИРИ».

«В общей сложности победители получат более 3,2 миллиарда показов рекламных объявлений, продвигающих их социальные проекты, на площадках "Яндекс", VK Group, Rambler&Co», — отметил заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития интернета Андрей Воронков.

Прием заявок на конкурс проводился в период с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. Всего было подано 145 заявок от некоммерческих организаций, расположенных в 27 регионах страны.