Пешки в игре. Депутат Затулин объяснил истерию Прибалтики вокруг российско-белорусских учений

Латвия, Литва и Эстония убеждены, что Белоруссия задействовала в совместных с Россией учениях «Союзная решимость-2022» более 13 тысяч военных, то есть превысила допустимый порог, установленный Венским документом в 2011 году. Прибалтийские страны потребовали вызвать дипломатов из Минска на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для предоставления подробной информации о проводимых маневрах.

11 февраля Белоруссия по запросу Риги, Вильнюса и Таллина уже представляла данные об учениях. Теперь власти трех стран хотят еще раз услышать все, что ранее было расписано на бумаге. И желательно в течение 48 часов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Политикой Сегодня» назвал эти требования «пропагандистской игрой». Причем страны Балтии в ней лишь пешки.

«Беспокойство этих стран носит заказной характер и просто-напросто является элементом нагнетания напряженности. Напряженности в связи с российскими маневрами [на учениях в Белоруссии], подозрениями по поводу якобы неминуемого нападения России на Украину, которое, по словам [президента США Джозефа] Байдена, должно состояться не далее, как послезавтра, и так далее», – объяснил депутат.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

По словам Затулина, с российской стороны все необходимые процедуры перед началом учений в Белоруссии были соблюдены. В том числе, в МИД приглашали военных атташе иностранных государств и подробно рассказывали о будущих маневрах.

Нагнетание истерии вокруг учебных маневров крайне выгодно США, считает депутат. Это способствует сохранению и даже росту напряженности в отношениях между Россией и Западом, что в свою очередь позволяет Вашингтону и НАТО оправдывать собственный отказ от предложений Москвы по взаимным гарантиям безопасности.

«За все время существования независимого Эстонии, Латвии и Литвы уже сбились со счета сколько раз мы совершенно точно должны были вторгнуться в Прибалтику. Это, как видите, не произошло. Но желание постоянно поддерживать огонь в очаге и на этом греть свои руки у этих стран не пропадает. Это вполне естественно», – резюмировал замглавы комитета по делам СНГ.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ одобрил два варианта постановления по признанию независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.