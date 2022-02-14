Воспаление в мозге диагностировали у заболевшего COVID-19 Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заболевший ранее коронавирусом, находится в стабильно тяжелом состоянии. Журналисты ряда СМИ сообщают, что у него диагностировали воспаление в мозге.

Жириновского попал в больницу с COVID-19 в среду, 2 февраля. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ и проходит кислородную терапию, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «112».

Также отмечается, что врачи обнаружили в головном мозге политика серьезные воспалительные процессы. Сейчас за состоянием главы ЛДПР ведется постоянное медицинское наблюдение.

В Минздраве ранее заявили, что Жириновского госпитализировали из-за осложнений, связанных со штаммом коронавируса «Омикрон», которым тот заразился. По данным ведомства, медики продолжают оказывать ему всю требующуюся помощь. В ЛДПР неоднократно опровергали сообщения СМИ о тяжелом состоянии лидера франции, тем не менее история с госпитализацией Жириновского продолжает обрастать слухами.