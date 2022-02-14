Украина запретила въезд в страну гражданам РФ мужского пола и призывного возраста

Российские граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, не смогут больше попасть на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, на данный момент ограничения со стороны украинских властей введены неофициально.

«На неопределенный срок, как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов», — отметил он.

Ранее телеканал «360» писал, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, дипломатическая поддержка Киева сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года.