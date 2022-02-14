Молодость — это состояние души. Организаторы конкурса песен о Петербурге изменили правила участия

Ажиотаж, вызванный конкурсом «Хорошие песни о Санкт-Петербурге», убедил организаторов мероприятия расширить возрастной диапазон для участников. К рассмотрению будут приниматься заявки от исполнителей вплоть до 70 лет.

Как отметили в компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», выступившей организатором музыкального мероприятия, желание принять участие в конкурсе уже изъявили многие исполнители старше 35 лет, что указало на необходимость послабления возрастного ограничения для его участников.

«Мы приветствуем желание авторов проявить себя, поэтому расширяем условия конкурса и рассмотрим заявки от исполнителей до 70 лет. Ведь молодость — это состояние души», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

С предложением организовать конкурс позитивной песни в январе выступил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Участники соревнования получат возможность не только спеть о любимой Северной столице, но и побороться за щедрые денежные призы. Общий призовой фонд составляет 10 млн рублей. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте конкурса.