Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил два варианта постановления по признанию ДНР и ЛНР

Комитет Госдумы по делам СНГ 14 февраля одобрил два варианта постановления по признанию ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделал в ходе беседы с ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, второй вариант обращения также предусматривает призыв к президенту России Владимиру Путину признать независимость Донбасса, но после консультаций с внешнеполитическим ведомством на предмет соблюдения международных договоренностей. Речь идет и о Минских соглашениях, отметил источник.

«Комитет прошел, приняты два постановления», — подчеркнул он.

Ранее телеканал «360» писал, что председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.