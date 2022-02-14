В Кремле надеются на выступление россиян под своим флагом на следующих ОИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают снятия со страны допинговых санкций до следующих Олимпийских игр.

Песков выразил надежду на то, что участие в ОИ-2024 российская сборная сможет принимать под собственными флагом и гимном. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наложило на Россию санкции и запретило использовать национальную символику. Последний раз российская сборная участвовала в Олимпиаде под своим флагом в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.

После доклада канадского юриста Ричарда Макларена, в котором он обвинял Россию в злоупотреблении допингом на государственном уровне, страна выступает под флагом ОКР, а вместо гимна используется музыка композитора Петра Чайковского.