Песков: отказ Киева от становления участником НАТО снизил бы напряженность вокруг Украины

Украина может сделать шаг к стабилизации обстановки. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, официальный отказ Киева от идеи становления участником НАТО мог бы снизить напряженность, возникшую вокруг Украины. Об этом Песков заявил в беседе с представителями СМИ.

«Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО… Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее телеканал "360" сообщал о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.