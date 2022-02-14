Кремль надеется на проведение церемонии награждения призеров командного турнира на ОИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отменой церемонии вручения наград призерам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. По его словам, в Кремле надеются на ее скорое проведение.

Спортсмены сборной России по фигурному катанию одержали победу в командном турнире на зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения призеров так и не провели.

«Мы надеемся, что она будет скоро вручена. Хотя, конечно, какие-то там еще процедуры могут влиять, и будет активная работа со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться», — заявил официальный представитель Кремля.

CAS 14 февраля постановил оставить в силе решение РУСАДА о приостановке временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от личного турнира на Олимпиаде. МОК, в свою очередь, объявил, что церемония награждения призеров командного турнира проводиться не будет.