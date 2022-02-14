Бывшего главу Раменского района Кулакова отправили под арест

Суд отправил в СИЗО экс-главу Раменского района Андрея Кулакова. Бывший чиновник обвиняется в убийстве своей возлюбленной Евгении Исаенковой, сообщает Telegram-канал 112.

Ранее Кулакову вынесли оправдательный приговор. Спустя время дело вернули для повторного рассмотрения. Теперь материалы исследуют с самого начала в новом составе присяжных.

Тело женщины было найдено в мае 2019 года. Выяснилось, что потерпевшая была задушена. По данным СМИ, Кулаков и Исаенкова находились в любовных отношениях. После убийства мужчина находился два года в СИЗО.