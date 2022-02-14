Страны G7 заявили о планах ввести «мощнейшие» санкции против России

Любой дальнейший «агрессивный выпад» со стороны России обернется для нее «тяжелейшими» санкциями. Соответствующее заявление сделала «Группа семи».

По данным Reuters, Страны G7 приготовились отреагировать на «агрессию» России быстро, скоординировано и мощно.

«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», — сказано в их совместном заявлении.

Ранее телеканал «360» писал, что председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.