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МОК: вхождение Валиевой в тройку призеров приведет к отмене награждения фигуристок

Спорт
МОК: вхождение Валиевой в тройку призеров приведет к отмене награждения фигуристок

Международный Олимпийский комитет (МОК) сделал очередное заявление по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

В том случае, если Валиева войдет в тройку призеров, церемония награждения фигуристок в личном турнире будет отменена. Об этом говорится в релизе МОК.

Ранее о ситуации с российской фигуристкой высказался глава пресс-службы МОК Марк Адамс. Он выразил надежду, что Олимпийские игры в Пекине запомнятся не только допинг-скандалом с Валиевой. Подобные инциденты иногда происходят на соревнованиях, однако следует сконцентрироваться на спорте, отметил представитель комитета.

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