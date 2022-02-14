Последний вождь «сине-желтых». Что будет с ЛДПР без Владимира Жириновского

Владимир Жириновский умер. Столь печальную новость членам ЛДПР накануне принесли неизвестные, атаковав партийцев ночными телефонными звонками. Либерал-демократы быстро раскусили провокацию и поспешили опровергнуть — вбросы дело рук злоумышленников, а Жириновский в порядке и находится под наблюдением врачей. И все же пресса на днях дала несколько поводов встревожиться за состояние 75-летнего вождя «сине-желтых». Источники издания URA.RU сообщали, что подхвативший омикрон демиург ЛДПР не узнавал соратников и родных, пока его организм сражался с прогрессирующей пневмонией.

В воскресенье стало известно, что слухи о скорой кончине Жириновского сильно преувеличены. По данным издания, Жириновский даже встретился в больнице со своим заклятым другом Геннадием Зюгановым, которого тоже подкосил пресловутый вирус, и недоумевал, почему в их компании нет лидера эсеров Сергея Миронова.

Инфошум вокруг состояния Жириновского и будущего ЛДПР полнятся различными версиями. От сюрреалистичных до вполне прагматических. Известный политолог, ассоциированный член восточно-европейского филиала тайной и могущественной организации Валерий Соловей, к примеру, заявил, что Жириновского уложили на больничную койку вовсе не восемь прививок, а коварный любовник, подмешавший ему в препараты таллий. Главным мотивом отравителя Соловей назвал ревность.

/ Ягудаев Владимир

Аналитика более приземленных экспертов вращается вокруг политического наследства отца-основателя ЛДПР. Лейтмотив следующий: многие годы партия по сути держалась на харизме Владимира Вольфовича, с исчезновением которой третью парламентскую силу ждет неизбежная трансформация или же поглощение конкурирующими организациями.

Реальность такова, что конкурентов у Владимира Вольфовича в ораторском и актерском мастерстве действительно единицы. Версия о наследственной преемственности на какое-то время зашла в тупик, после того как сам Жириновский исключил, что его дело продолжит сын, бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Пресс-служба ЛДПР /

Незадолго до парламентских выборов пресса сообщала о произошедшем между ними конфликте. В итоге Лебедев решил не участвовать в политической жизни страны, после чего улетел к своим избирателям в Майами. В том случае, если вирус сделает свое черное дело, рычаги управления могут перейти под контроль триумвирата влиятельных членов партии — Игоря Лебедева, Ярослава Нилова и Александра Курдюмова.

В числе возможных бенефициаров краха ЛДПР назывался уже упомянутый лидер СР Сергей Миронов. Якобы у «Справедливой России» есть все шансы превратиться в сильную оппозиционную партию до президентских выборов. Естественно, оппозиционность эсеров не выйдет за установленные Кремлем рамки.

Миронов, по некоторым данным, сейчас активно включился в переговоры о слиянии с непарламентскими партиями. Не исключено, что часть вчерашних лдпровцев примкнет к СР, которая сможет инвестировать обретенный капитал в перераспределение федеральных и региональных мандатов. Но едва ли сладкоголосый подхалим Миронов может затмить харизму правдоруба Жириновского.

Альтернативный вектор развития ЛДПР лежит в контексте псевдолиберальной повестки. По другой версии, партия сможет оправдать свое название под началом Дмитрия Медведева. В нынешней партийной принадлежности экс-президента РФ источник не усматривает противоречия, допуская, что и ЕР, и ЛДПР ждет переформатирование и ребрендинг.

/ Ягудаев Владимир

Что касается главного политактива партии, то в случае гипотетического ухода Жириновского возникает проблема переориентации электората на фигуру преемника. В настоящий момент у ЛДПР едва ли найдется столь медийная и узнаваемая замена.

По некоторым данным, «соколы» Жириновского уже начали переговоры с «ресурсными политиками из других партий». Однако же на правом фланге, где господствует близкая ЛДПР консервативная и националистическая повестка, заметны лишь только определившийся с партийной принадлежностью писатель Захар Прилепин и экс-лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин.

Последний в середине 2000-х не скрывал правых взглядов, призывая «очистить Москву от мусора», но едва ли ныне он готов оставить кресло главы сытой госкорпорации Роскосмос по собственной инициативе.

Ветеран боевых действий в Донбассе и прилежный ученик школы губернаторов, по мнению экспертов, тоже вряд ли подойдет на роль сменщика Жириновского. Они отмечают, что Прилепин более радикален и менее артистичен. Ведь Владимир Вольфович давно утвердился в амплуа главного стендапера российской политики.

По рассказам очевидцев, знавших Жириновского лично в расцвет его политической карьеры, политик выключал свою фирменную экспрессивную манеру ведения дискуссий вместе с телекамерами. А на вопрос о том, зачем нужна вся эта клоунада в эфире, примирительно отвечал: «Вы не поняли, это же шоу».