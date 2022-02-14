МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

Международный Олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов в рамках ОИ-2022.

Пресс-служба МОК сообщила на официальном сайте, что исполнительный комитет организации решил не проводить торжественную церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов в рамках пекинской Олимпиады. Его победителем стала сборная России. Более того, в МОК отметили, что церемония награждения призеров соревнований одиночниц в рамках ОИ-2022 не состоится, если на пьедестал попадет Камила Валиева.

Воспитанница Этери Тутберидзе оказалась в центре скандала на 24-й зимней Олимпиаде. На прошлой неделе стало известно, что допинг-проба фигуристки, взятая у нее в декабре 2021 года, дала положительный результат. МОК, ISU и WADA потребовали отстранить Валиеву от ОИ в Пекине, однако CAS отменил апелляцию.