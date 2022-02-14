Российскому президенту Владимиру Путину удалось добиться возвращения Украины к переговорам в «нормандском формате». Соответствующее заявление сделал военный эксперт, бывший пилот румынских ВВС Валентин Василеску.

По его словам, стратегия Путина принесла российской стороне определенные плюсы. Об этом политолог написал в своем материале для «ПолитРоссии».

Во-первых, речь идет о гарантиях безопасности, считает Василеску. Вашингтон проигнорировав просьбы Москвы, выдал свою секретную задачу, отметил румынский эксперт. Она заключается в том, чтобы заставить европейцев бояться россиян, подчеркнул политолог.

«Вашингтон остался глух ко всем инициативам Москвы по предоставлению гарантий безопасности России. Таким образом, стало понятно, что все дипломатические усилия в этом направлении — пустая трата времени», — рассказал эксперт, как хитрая стратегия Путина представила миру истинные мотивы США.

Второй шаг Путина, по мнению Василеску, был связан с возвращением Украины к выполнению минских договоренностей. Несмотря на то, что Киев — по указанию Вашингтона — отказался, Россия добилась возобновления переговоров в «нормандском формате», подытожил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она сравнила Москву с «кричащей с крыши курятника» лисой.