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РУСАДА продолжит расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой

Спорт
РУСАДА продолжит расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой

Международное агентство тестирования (ITA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжил изучать очевидное нарушение антидопинговых правил, имевшее место в деле фигуристки Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 февраля отклонил апелляции WADA, МОК и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения Валиевой от зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за сомнительных результатов допинг-теста. Как отметили в ITA, судебный процесс по этому делу еще не завершен.

«Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке. Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев», — отмечается в заявлении ITA.

Валиева в соответствии с решением CAS была допущена до личного турнира на Олимпиаде. Фигуристки представят короткие программы 14 февраля, произвольные — 17 февраля.

#русада #ita #валиева