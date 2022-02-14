РУСАДА продолжит расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой

Международное агентство тестирования (ITA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжил изучать очевидное нарушение антидопинговых правил, имевшее место в деле фигуристки Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 февраля отклонил апелляции WADA, МОК и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения Валиевой от зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за сомнительных результатов допинг-теста. Как отметили в ITA, судебный процесс по этому делу еще не завершен.

«Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке. Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев», — отмечается в заявлении ITA.

Валиева в соответствии с решением CAS была допущена до личного турнира на Олимпиаде. Фигуристки представят короткие программы 14 февраля, произвольные — 17 февраля.