Немецкий политик Клингбейл и телеведущий Ланц поругались из-за угроз «Северному потоку — 2»

Тема угроз в адрес России по газопроводу «Северный поток — 2» стала причиной перепалки в прямом эфире немецкого телеканала ZDF.

Ведущий Маркус Ланц потребовал от главы Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбейла, чтобы тот пригрозил президенту РФ Владимиру Путину остановкой «Северного потока — 2». Однако вместо этого немецкий депутат закатил громкий скандал.

Просьба телеведущего заключалась в том, чтобы Клингбейл затронул вопрос «вторжения» РФ на Украину. Если это произойдет, то ФРГ должна отказаться от использования российского газа, отметил Ланц.

В ответ депутат напомнил о позиции правительства, которое придерживается конструктивного диалога с Москвой. По его мнению, глупо предупреждать РФ заранее о том, чего еще не произошло.

«Где вам не достает ясности? Я считаю, что глупо говорить президенту России: "А что, если..."», — возмутился гость программы.

Ранее стало известно, что депутат бундестага Севим Дагделен назвала бессмысленным промедление запуска «СП-2». Она обвинила власти США в постоянных призывах помешать сертификации проекта. По ее словам, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении, пока Европа опасается войны, пишет телеканал «360».