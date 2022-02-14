Петербургские школьники вернулись к очному обучению после отмены ограничений по COVID-19

Дополнительные ограничения, введенные в Петербурге для школьников из-за роста заболеваемости инфекционными заболеваниями, не стали продлевать.

Ограничительные меры действовали в Северной столице в период с 28 января по 13 февраля. Их ввели в связи со вспышкой заражения среди детей. В результате учащихся 7-11 классов перевели на дистанционный формат обучения, а также приостановили работу секций и кружков.

«Истекает срок ограничений для детей, связанный с бурным ростом заболеваемости. По решению оперштаба ограничения не продлеваются», — сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Однако эпидемиологическая ситуация в Петербурге продолжает оставаться довольно напряженной. В связи с распространением новых штаммов коронавируса местные жители все чаще обращаются за медицинской помощью, но сталкиваются с очередями в поликлиниках и долгим ожиданием. При этом губернатор Александр Беглов еще осенью делал позитивные прогнозы о коллективном иммунитете, который якобы должен был появиться в городе к январю 2022 года.