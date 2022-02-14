Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться с Путиным

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам глава белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул, что на встрече с Путиным будет рассматриваться вопрос вывода российских войск из республики.

«Сегодня гвалтом кричат: «Когда выведете войска? (российские из Беларуси. - Прим. ред.)». Слушайте, это наше дело с Путиным, — высказался глава белорусского государства.

Ранее телеканал «360» писал, что Лукашенко напомнил об обещании российского коллеги Владимира Путина присвоить ему звание полковника. По словам белорусского лидера, на данный момент этого так и не произошло.