«Может разбиться как стекло». Экс-директор Ротару откровенно рассказала о ее проблемах с алкоголем

Поклонники народной артистки СССР Софии Ротару привыкли видеть на сцене жизнерадостную и энергичную певицу, однако порой им открывается и другая ее сторона — звезда иногда выходит из себя. Как рассказала экс-директор Ротару Ольга Коняхина, это состояние певицы усугубляет алкоголь.

Исполнительница хита «Я же его любила» в январе побывала в Москве, где приняла участие в записи «Песни года — 2021». Выступление артистки не обошлось без скандала: в один момент на сцене появился технический работник, привлекший внимание Ротару.

Певица резко накричала на мужчину, после чего тот ретировался. Как рассказала Коняхина, из-за такой вспыльчивости певица предпочитает пить лишь в семейном кругу, отвергая предложения отдохнуть в незнакомой компании. Из-за проблем с алкоголем артистка может, как поется в одной ее песне, «разбиться как стекло».

«Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка, — все пилось», — рассказала Коняхина в эфире передачи «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Стоит отметить, что не обошлось без темных пятен и в биографии самой Коняхиной. Так, женщина, занимая должность концертного директора Ротару, тратила большие гонорары исполнительницы, за что впоследствии была приговорена к шести годам лишения свободы.