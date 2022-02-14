ОКР предложил провести полноценное расследование по делу Валиевой

Олимпийский комитет России (ОКР) заявил о необходимости проведения полноценного расследования по скандальному делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение относительно 15-летней Камилы Валиевой, которой было разрешено выступить в индивидуальных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине. ОКР отреагировал на сложившуюся ситуацию.

«Мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки», — говорится в заявлении.

Ранее Камила Валиева в составе российской сборной по фигурному катанию завоевала золото на ОИ-2022. Однако торжественная церемония награждения спортсменов была перенесена из-за ее сомнительного допинг-теста.