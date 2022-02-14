В ISU признали решение CAS в пользу фигуристки Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что уважает решение CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в Олимпийских играх в Пекине.

Завершилось слушание по делу 15-летней спортсменки, подозреваемой в употребление запрещенных препаратов перед зимними Играми. CAS вынес вердикт в пользу Валиевой, девушка продолжила тренировки к личному турниру по фигурному катанию.

ISU, подававший ранее в CAS апелляцию на решение РУСАДА отменить временное отстранение Камилы Валиевой от Олимпиады-2022, заявил, что с уважением относится к результатам слушания, в ходе которого Валиеву допустили к состязаниям.