Глава Башкирии Хабиров: мэр Уфы Греков ушел в отставку

Башкирия столкнулась с крупными кадровыми перестановками: мэр Уфы Сергей Греков покинул свою должность. Соответствующее заявление сделал глава региона Радий Хабиров.

По словам Хабирова, 53-летний Греков будет назначен полпредом Башкирии при президенте. Бывший глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев заменит Грекова на посту мэра Уфы, рассказал он.

Известно, что новый глава администрации Уфы родился в 1989 году. В Нефтекамске 32-летний Мавлиев руководил и являлся учредителем строительных компаний, фирм по продаже авто, спортивных центров и охранных агентств.

Ранее сообщалось, что в министерстве финансов Башкирии появился новый заместитель. Пост теперь принадлежит Розе Юсуповой.