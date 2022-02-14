Глава дипмиссии Шалькивский считает, что эвакуация дипломатов с Украины необязательна

Непростая ситуация, сложившаяся вокруг Украины, находится «под контролем». Таким мнением поделился временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский.

По его словам, украинская сторона уважает решение других государств вывезти своих дипломатов. Однако не видит в этом необходимости, подчеркнул Шалькивский. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с газетой Australian Financial Review.

«Но мы хотели бы обойтись без паники и слухов о неизбежной атаке», — рассказал глава дипмиссии.

Ранее телеканал «360» писал, что председатель КНР Си Цзиньпин должен был повлиять на российского лидера Владимира Путина в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.