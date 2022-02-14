ФФККР заявил, что золото в командном турнире на ОИ останется у сборной России

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган заверил, что сборная страны сохранит золотую медаль, которую спортсмены получили в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Коган прокомментировал решение CAS по делу о сомнительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой и заявил, что у сборной России останется золотая медаль, которую спортсмены завоевали в командном турнире по фигурному катанию.

«Останутся ли золотые медали за командный турнир? У меня в данном случае нет вопросов — все будет. Золотые медали за командный никуда от сборной России не денутся», — цитирует гендиректора ФФККР «Чемпионат».

Напомним, после победы российской сборной в командном турнире по фигурному катанию стало известно о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой. Из-за результатов теста организаторы Игр приняли решение о переносе награждения фигуристов, а саму Валиеву могли отстранить от участия в дальнейших соревнованиях, но Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства по делу спортсменки и допустил ее до участия в соревнованиях и принял решение о допуске спортсменки до участия в турнире.