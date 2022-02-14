Минкультуры России приостановило обсуждение проекта о сохранении традиционных ценностей

Министерство культуры РФ приостановило рассмотрение проекта о сохранении и укреплении традиционных российских ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минкультуры приняло решение приостановить общественные обсуждения проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Его разработкой занимался Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило о планах выработать новые подходы к подготовке и обсуждению документа. Таким образом, планируется объективно учесть все мнения.