Украинский посол Пристайко заявил о возможном отказе Киева от идеи вступления в НАТО

Киев может пересмотреть идею о вступлении в НАТО, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Украина может пойти на серьезные уступки и отказаться от стремления войти в состав Североатлантического альянса, чтобы не допустить войны, отметил дипломат. Киев пытается найти лучший выход из сложившейся ситуации, добавил он

«Мы гибкие, мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придется пойти на серьезные уступки, это то, что мы можем сделать», — сказал посол.

Комментируя заявление Пристайко, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подчеркнул, что стремление Киева вступить в НАТО и Евросоюз закреплено в конституции страны.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович обвинил Запад в развязывании войны против Украины. По его словам, экономика страны может остановиться в ближайшее время, передает телеканал «360».