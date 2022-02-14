Вирусолог Щеленков предупредил о риске поражения нервной системы при коронавирусе

Коронавирусная инфекция способна поражать нервную систему организма. О последствиях рассказал врач-вирусолог Максим Щеленков.

Нейроковид в большинстве случаев приводит к возникновению цитокинового шторма. Такая реакция иммунной системы провоцирует повреждения головного мозга и другие патологии, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нейроковид делят на несколько этапов. Первый этап известен всем: он вызывает потерю обоняния и вкуса. Затем наступает второй, который вызывает так называемые функциональные расстройства. Сюда можно включить нарушение сна, повышение уровня тревожности, панические атаки, а также развитие депрессии», — предупредил Щеленков.

При третьей стадии могут появляться психические нарушения или делирий. У пациента фиксируется помрачение сознания, нарушение мышления и эмоциональных реакций. При этом последствия могут появляться при заражении любым штаммом инфекции.

Головная боль стала одним из самых частых симптомов при инфицировании «Омикроном». При этом человек испытывает исключительно «сдавливающую» боль, передает телеканал «360».