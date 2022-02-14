Глава Олимпийского комитета США осудила решение CAS об отмене отстранения Валиевой

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд не одобрила решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от участия на ОИ-2022.

CAS снял временное отстранение с 15-летней Валиевой. Таким образом, спортсменка сможет выступить в личном турнире Олимпийских играх в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» фигуристки.

«Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту», — заявила Хиршлэнд в Twitter.

Камила Валиева и другие фигуристки выступят с короткой программой на Олимпийских играх 15 февраля. Ранее юная фигуристка уже завоевала золото в командных соревнованиях.