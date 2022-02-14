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Глава Олимпийского комитета США осудила решение CAS об отмене отстранения Валиевой

Спорт
Глава Олимпийского комитета США осудила решение CAS об отмене отстранения Валиевой

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд не одобрила решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от участия на ОИ-2022.

CAS снял временное отстранение с 15-летней Валиевой. Таким образом, спортсменка сможет выступить в личном турнире Олимпийских играх в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» фигуристки.

«Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту», — заявила Хиршлэнд в Twitter.

Камила Валиева и другие фигуристки выступят с короткой программой на Олимпийских играх 15 февраля. Ранее юная фигуристка уже завоевала золото в командных соревнованиях.

#олимпиада #сша #валиева