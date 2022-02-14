«Откажется от Украины». Байден готов пойти на уступки России из-за ее сближения с Китаем

Президент США Джозеф Байден готов пойти на уступки России и «отдать» ей Украину, чтобы не допустить сближения Москвы с Китаем. Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» выразил украинский политолог Александр Лазарев.

Эксперт обратил внимание, что за последние годы у Вашингтона существенно изменились внешнеполитические ориентиры. Если раньше Белый дом использовал стратегию экс-советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, то теперь он настроен на борьбу с Китаем.

«С 2018 года, когда они этот проект не смогли воплотить [в жизнь], они поняли, что главной угрозой уже является Китай. И Украина стала просто неприоритетной для внешней политики США, но осталась выгодной для компаний, которые здесь зарабатывают», — подчеркнул Лазарев.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Именно по этой причине Киев сейчас пытается уйти под протекторат Лондона, рассуждает Лазарев. Так, к примеру, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса с Великобританией и Польшей, однако не раскрыл конкретные детали сотрудничества трех стран.

«Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее. Байден неоднократно говорил: "Мы за вас воевать не будем никогда". Тогда будет война сил НАТО и России, а это ядерная война», — резюмировал политолог.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев мог бы отказаться от курса вступления в НАТО, чтобы «избежать войны». В ответ пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров потребовал объяснений, напомнив, что стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в конституции.

Накануне Зеленский в ходе телефонного разговора с Байденом попросил у США дополнительной военной и финансовой поддержки, а также пригласил своего американского коллегу посетить Киев. Впрочем, положительного ответа со стороны Белого дома пока не последовало. 11 февраля Байден призвал всех американцев, находящихся на Украине, покинуть страну «сейчас». Также США объявили об эвакуации части дипломатов из Киева.