Альтернативы нет. Канадский журналист доказал зависимость Европы от российского газа

Европейские страны не смогут найти достаточного количества сжиженного природного газа (СПГ) для удовлетворения своих потребностей, если российский «Газпром» сократит поставки. К такому выводу пришел руководитель Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (GaM) Эрик Регали в своей статье для канадской газеты The Globe and Mail.

Пока что европейских потребителей от глобальных перебоев с электроэнергией и отоплением спасает лишь теплая зима и возросшие поставки СПГ из США: в последние два месяца больше всего американского газа ушло именно в Европу, а не Азию, как обычно. Но канадский аналитик предупредил, что как только запасы в газохранилищах на Востоке иссякнут, Соединенные Штаты тут же снова переориентируют поставки с европейских на азиатские премиальные рынки.

«Причина заключается в том, что страны Восточной Азии в большинстве своем импортируют именно СПГ, а не трубопроводный газ, и им очень не понравится, если значительная часть СПГ будет перенаправлена в Европу. Больше всего СПГ импортирует Китай, который занимает первое в мире место по объемам импорта СПГ», – подчеркнул Регали.

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Автор статьи отметил, что по итогам 2021 года страны Евросоюза сумели импортировать 84% от необходимого количества топлива. При этом треть поставок осуществила РФ по трубопроводам. И лишь пятую часть от общего объема занял СПГ, который транспортируют танкерами.

Найти альтернативу столь крупному игроку, как Россия, на сегодняшний день невозможно, убежден глава бюро GaM. Другие крупные экспортеры, такие как США, Катар и Австралия, хоть и наращивают добычу, но делают это крайне медленно, поскольку процесс требует серьезный финансовых вложений. А то, что добывается сейчас, уже продается по максимуму.

Global Look Press / © Li Ying / XinHua

«В мире попросту нет достаточного количества СПГ, чтобы решить проблему Европы, если вдруг начнется газовая война с Россией. Европа до сих пор импортирует львиную долю своего газа по трубопроводам, поэтому, даже если глобальные поставки СПГ резко вырастут, нет никаких гарантий, что дополнительные поставки помогут континенту справиться с нехваткой энергоносителей», – резюмировал аналитик.

Ранее страны НАТО задумались о возможном строительстве газопровода Midcat, который соединит Испанию с Францией. В Альянсе предполагают, что проект может составить конкуренцию «Северному потоку — 2». Ирония заключается в том, что по новым трубам европейцы хотят пустить российский газ.