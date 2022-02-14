МОК надеется, что ОИ-2022 запомнятся не только скандалом с допинг-пробой Валиевой

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал скандал с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

В своем комментарии по делу российской спортсменки Адамс отметил, что на данный момент в СМИ больше говорят о сомнительном допинг-тесте Валиевой, чем о самих соревнованиях, и выразил надежду, что Олимпиада в Пекине запомнится не только этим случаем.

«Я надеюсь, что не этим запомнятся Игры. Освещение больше идет соревнований, а не дела Валиевой. Такие ситуации случаются, но могу напомнить, что ситуация произошла не здесь, а еще до католического Рождества», — сказал Марк Адамс в беседе с журналистами.

Напомним, ранее стало известно о сомнительной допинг-пробе Камилы Валиевой после победы российской сборной в командном турнире по фигурному катанию. Из-за результатов теста организаторы Игр приняли решение о переносе награждения фигуристов, а саму Валиеву могли отстранить от участия в дальнейших соревнованиях.