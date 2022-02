Врач Хармсен порекомендовал изменить освещение в доме для ускорения метаболизма

Правильное освещение в квартире поможет нормализовать метаболизм и снизить лишний вес. Такие рекомендации дал диетолог Университета Маастрихта Ян-Фридер Хармсен.

Активный образ жизни во время светового дня и отдых в ночной период благоприятно сказываются на обмене веществ, что приводит к сжиганию калорий. Специалисты провели исследование с участием 14 мужчин и женщин, у которых диагностировали ожирение. Результаты показали, что на метаболизм влиял свет.

«Изменение условий освещения в доме таким образом, чтобы они имитировали цикл естественного света и темноты, улучшит метаболизм. Вечером не стоит включать яркий свет, чтобы не набирать лишние килограммы», — объяснил Хармсен в разговоре с изданием Eat This, Not That.