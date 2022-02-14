Самолет с подростками и взрослыми рухнул в воду у берегов Северной Каролины

Самолет упал в воду у берегов американского штата Северная Каролина, спасатели приступили к поискам семи человек, которые были на его борту в момент ЧП, пишет в понедельник местный телеканал WCTI-TV.

По данным местных властей, все произошло в воскресенье днем. Самолет потерпел крушение примерно в 4 милях к востоку от побережья округа Картерет. Чиновники утверждают, что на борту судна находились четыре несовершеннолетних и трое взрослых, включая пилота.

Как сообщили представители береговой охраны, полет самолета был «неустойчивым», прежде чем тот окончательно исчез с радаров. На поиски направлены две лодки береговой охраны, катер и вертолет. Расследованием инцидента займется Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).