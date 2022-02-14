Песков: внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней ситуации в мире

Российские внешнеполитические документы на данный момент подвергаются изменениям. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, недавно на оперативном совещании постоянных членов Совбеза обсуждались вопросы, связанные с основными контурами новой внешнеполитической концепции страны. Песков подчеркнул, что эти документы еще будут дорабатываться.

«Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — подытожил представитель Кремля.

Также Песков обратил внимание на то, что в ЕС продолжают следовать установкам Вашингтона. Даже когда это идет вопреки интересам европейцев, отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее телеканал «360» сообщал о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по вопросу гарантий безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.