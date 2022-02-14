Вирусолог Чепурнов оценил риск появления нейроковида после омикрон-штамма

Риск развития нейроковида после перенесенного омикрон-штамма коронавирусной инфекции оценил руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.

Нейроковид представляет собой совершенно новую разновидность коронавируса — болезнь поражает не только легкие, но и почти все органы. Однако риск развития этого недуга зависит от индивидуальных особенностей организма, объяснил вирусолог.

«Так у одних происходит потеря обоняния, у других нет. Одни восстанавливаются быстро, другие медленно, а у кого-то остаются поражения нервной ткани. Индивидуальные особенности сильно сказываются», — подчеркнул Чепурнов в беседе с РБК.

Как оказалось, «Омикрон» может привести к нейроковиду и лонгковиду не только у взрослых, но и у детей. И несмотря на различие между мутациями вируса, значительную роль играет разница организмов, резюмировал профессор.

У человека, заразившегося омикрон-штаммом, могут возникнуть ложные симптомы интоксикации. Об этом ранее предупредила врач-терапевт Мария Лисина, передает телеканал «360».