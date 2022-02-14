ITA признало решение CAS по делу россиянки Валиевой

Международное агентство по тестированию (ITA) признало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по скандальному делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

CAS сообщил о решении разрешить 15-летней Камиле Валиевой принять участие в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Выездная панель суда рассмотрела апелляции МОК и ВАДА об отмене отстранения спортсменки.

Ранее в прессе появилась информация, что россиянка сдала сомнительный допинг-тест в декабре 2021 года. Фигуристку временно отстранили от соревнований. Теперь Валиева сможет выступить в индивидуальных соревнованиях.