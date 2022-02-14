Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

ITA признало решение CAS по делу россиянки Валиевой

Спорт
ITA признало решение CAS по делу россиянки Валиевой

Международное агентство по тестированию (ITA) признало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по скандальному делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

CAS сообщил о решении разрешить 15-летней Камиле Валиевой принять участие в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Выездная панель суда рассмотрела апелляции МОК и ВАДА об отмене отстранения спортсменки.

Ранее в прессе появилась информация, что россиянка сдала сомнительный допинг-тест в декабре 2021 года. Фигуристку временно отстранили от соревнований. Теперь Валиева сможет выступить в индивидуальных соревнованиях.

#олимпиада #пекин #валиева