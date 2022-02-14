Валиева продолжит участие в ОИ-2022, поскольку имеет статус защищенной персоны

Спортивный арбитражный суд объяснил причины допуска российской спортсменки Камилы Валиевой до личного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Как рассказали в CAS, решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса защищенной персоны – спортсменка не достигла 16-летнего возраста и поэтому особое внимание в расследовании удалятся действиям окружения фигуристки. Также на решение повлияло и позднее извещение о положительной допинг-пробе, которую россиянка сделала еще в декабре.

Напомним, о сомнительной допинг-пробе Камилы Валиевой стало известно после победы российской сборной в командном турнире по фигурному катанию. Из-за результатов теста организаторы Игр приняли решение о переносе награждения фигуристов, а саму Валиеву хотели отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях.