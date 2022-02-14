Рабинович назвал действия Запада «войной» против Украины

Запад начал «войну» против украинских граждан, запугивая их приближением вооруженного конфликта. Об этом написал в своем Facebook депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Украинский парламентарий отметил, что Запад делает спорные заявления и запугивает граждан страны приближением военных действий. Многие страны уже рекомендовали своим гражданам и дипломатическим сотрудникам покинуть Украину. Такие действия, по мнению Рабиновича, равны мощным санкциям и могут привести к остановке экономики страны.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — написал Рабинович.

Депутат активно комментирует последние события, связанные с истерией Запада по поводу украинского кризиса. Так, недавно он рассказал о возможном запрете на выезд депутатов Верховной рады из страны. По его словам, такое решение вряд ли можно назвать законным.