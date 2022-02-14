Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Рабинович назвал действия Запада «войной» против Украины

Политика
Рабинович назвал действия Запада «войной» против Украины

Запад начал «войну» против украинских граждан, запугивая их приближением вооруженного конфликта. Об этом написал в своем Facebook депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Украинский парламентарий отметил, что Запад делает спорные заявления и запугивает граждан страны приближением военных действий. Многие страны уже рекомендовали своим гражданам и дипломатическим сотрудникам покинуть Украину. Такие действия, по мнению Рабиновича, равны мощным санкциям и могут привести к остановке экономики страны.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — написал Рабинович.

Депутат активно комментирует последние события, связанные с истерией Запада по поводу украинского кризиса. Так, недавно он рассказал о возможном запрете на выезд депутатов Верховной рады из страны. По его словам, такое решение вряд ли можно назвать законным.

#украина #верховная рада #запад